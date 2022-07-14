إدانة مهندس برمجيات سابق فى CIA بأكبر سرقة معلومات فى تاريخ الوكالة

كتبت: نهال أبو السعود

أدين مهندس برمجيات سابق فى وكالة المخابرات المركزية، أمس الأربعاء، بتهمة أكبر سرقة لمعلومات سرية فى تاريخ وكالة المخابرات المركزية، وفقا لمجلة بوليتيكو.

جوشوا شولت، الذى اختار الدفاع عن نفسه فى إعادة محاكمة فى مدينة نيويورك، أخبر المحلفين فى المرافعات الختامية أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى جعلوه "كبش فداء"، عندما أعلن قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جيسى إم فورمان حكم الإدانة فى تسع تهم.

وكشف ما يسمى بتسريب Vault 7 كيف قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) باختراق هواتف ذكية فى عمليات تجسس خارجية، والجهود المبذولة لتحويل أجهزة التليفزيون المتصلة بالإنترنت إلى أجهزة استماع، وقبل إلقاء القبض عليه ، ساعد شولت في إنشاء أدوات القرصنة كمبرمج في المقر الرئيسي للوكالة في لانجلي ، فيرجينيا.

وقال ممثلو الادعاء إن شولت البالغ من العمر 33 عامًا كان متحمسًا لتنظيم التسريب لأنه يعتقد أن وكالة المخابرات المركزية لم تحترمه بتجاهل شكاواه بشأن بيئة العمل، وقالوا إنه حاول أن "يحرق على الأرض" نفس العمل الذي ساعد الوكالة على إنشائه.

وقال المدعى العام الأمريكى داميان ويليامز، فى بيان، إن شولت أدين "بواحدة من أكثر أعمال التجسس فظاعة وإضرارا فى التاريخ الأمريكى".

وأضاف ويليامز أن شولت بدافع الاستياء من وكالة المخابرات المركزية سرب للجمهور ولأعداء الولايات المتحدة بعض أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية الأكثر قيمة في البلاد والمستخدمة لمحاربة المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى إنه أثناء وجوده خلف القضبان فى انتظار المحاكمة واصل جرائمه بمحاولة تسريب مواد سرية إضافية أثناء قيامه "بحرب إعلامية" ضد الحكومة.

شولت محتجز خلف القضبان بدون كفالة منذ عام 2018، وفي العام الماضي اشتكى في أوراق المحكمة من أنه كان ضحية لعقوبة قاسية وغير عادية ، في انتظار محاكمتهما في الحبس الانفرادي داخل زنزانة موبوءة في وحدة السجن حيث يوجد نزلاء تعامل مثل "الحيوانات في قفص".