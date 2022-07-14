وقالت الجمارك الكويتية اليوم الخميس، أن حاوية بحجم 40 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من منطقة جبل علي، وذلك أمس الأربعاء

وكانت تحتوي على "أوانٍ منزلية زجاجية"، وبتفتيشها بدقة عثر على (نحو 2 مليون حبه) من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى الكويت، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه .