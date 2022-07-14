وأوضح المكتب - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تليها خاركيف وكييف وتشرنيهيف ولوجانسك وميكولايف وخيرسون وزابوريزهيا.

ويستمر القتال على نطاق واسع في البلاد، مع الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية في الجنوب، وفي الوقت ذاته تنشط المدفعية الروسية في منطقتي دونيتسك وخاركيف.