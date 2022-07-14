أعلن مكتب الإدعاء العام فى أوكرانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى 349 قتيلا وأكثر من ألف مصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضي.
وأوضح المكتب - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تليها خاركيف وكييف وتشرنيهيف ولوجانسك وميكولايف وخيرسون وزابوريزهيا.
ويستمر القتال على نطاق واسع في البلاد، مع الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية في الجنوب، وفي الوقت ذاته تنشط المدفعية الروسية في منطقتي دونيتسك وخاركيف.
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