اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسقف النمسا والسفير المصرى يستقبلان بالبابا تواضرس فور وصوله.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 04:56 م
أسقف النمسا والسفير المصرى يستقبلان بالبابا تواضرس فور وصوله.. صور زيارة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا لبدء زيارة رعوية.

 

وكان فى استقبال قداسة البابا لدى وصوله الأنبا جابرييل أسقف النمسا والسفير محمد الملا سفير مصر بڤيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، وغادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والقنصل باسم طه القنصل العام المصري بالنمسا والمستشار الثقافي للسفارة.

 

ويرافق قداسته في الزيارة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
 
زيارة البابا تواضروس الثانى
زيارة البابا تواضروس الثانى
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

النمسا

زياره رعويه



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يكرم بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:41 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية السابعة مساء

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:41 م

تعرف على تاريخ خدمة البابا تواضروس الثانى فى الكنيسة × 10 معلومات

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:15 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم حول مفاهيم الأسرة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:00 ص

البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة