أدلة ثبوت استندت إليها جهات التحقيق بعد إحالة قضية "شيماء جمال" للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت جهات التحقيق المختصة، قضية مقتل الإعلامية "شيماء جمال" على يد زوجها وشخص آخر بالجيزة؛ إلى محكمة الجنايات.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز أدلة الثبوت في القضية، من واقع البيانات الرسمية التي أصدرتها جهات التحقيق.

تقرير الطب الشرعى وتحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها أحد أدلة الثبوت التي استندت إليها جهات التحقيق في القضية، كما انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها.

كما استندت جهات التحقيق في إحالة القضية إلى المحكمة المختصة إلى اعترافات المتهمين في القضية، المتهم والذى سلم نفسه للجهات المختصة، وكشف تفاصيل الجريمة، فضلًا عن زوج الإعلامية والمتهم الرئيسى في الواقعة، فضلًا عن إجرائهم المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.

كما تسلمت جهات التحقيق تقرير الخبراء المتخصصين والذي أسندت إليهم مهمة استرجاع الأجهزة الإليكترونية التي اتلفها المتهم، لإخفاء معلومات خاصة بالقضية، وأقوال شهود العيان حول الواقعة.