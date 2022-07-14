أخبار مصر.. الرئيس السيسى يصدق على قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد باستغلال الوضع لفرض زيادات عشوائية بالأسعار



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجه للمحافظين بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه حرص اليوم على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهراً.

وأوضح مدبولي، أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة، موضحاً أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.





رئيس الوزراء: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا.. والحكومة جزء من الشعب



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

سفارة ألمانيا: الرئيس السيسي يزور برلين الأحد.. ويشارك بحوار بطرسبرج للمناخ

قالت قناة إكسترا نيوز، إن السفارة الألمانية ذكرت اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يزور برلين يومي الأحد والإثنين المقبلين، وسيشارك خلال الزيارة في حوار بطرسبرج للمناخ.

أضافت السفارة الألمانية، أن الرئيس السيسي، سيعقد سلسلة لقاءات خلال الزيارة مع المستشار الألماني، وعدد من الأعضاء البارزين في الحكومة الألمانية.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي علي البقاء حتى مباراة سموحة



توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

وكان الزمالك قد اتفق مع بن شرقي علي البقاء حتي مباراة الأهلي المقرر لها 21 يوليو في نهائي كأس مصر ، قبل الرحيل عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل المنافسة الشرسة في بطولة الدورى، فقد توصل الطرفان الي اتفاق ببقاء بن شرقي حتي مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى في المنافسة علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

من ناحية أخرى تلقي أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز ، ومن المنتظر ان يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي باعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.