اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:55 م
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9 آلاف طالب بالثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ غدا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:21 م
9 آلاف طالب بالثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ غدا امتحانات الثانوية العامة -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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يؤدي غدا الخميس حوالى 9 آلاف طالب وطالبة بمحافظة الإسماعيلية امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية بعد استئنافها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية وتأمينية، مشددة بمحيط اللجان الامتحانية على مستوى مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

 
وتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية آخر استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستكمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2021.
 
 
و أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدورِ الأول من العام الدراسي الحالي 2022/ 2021 و التى انطلقت  منذ عدة أيام، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 آلاف و 276 طالب و طالبة، أمام 35 لجنة، مُوزَّعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء و مراكز الإسماعيلية.
 
وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية والجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.
 
كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية كل في اختصاصه بما يضمن سير العمل باللجان بدون أى مشكلات.
 
كما وجه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.
 

 


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