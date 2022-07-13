6 إضافات لتعزيز القهوة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة

كتب - حسام الشقويرى

يمكن إضافة جرعة صحية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والفوائد المغذية إلى فنجان القهوة اليومى من خلال إضافة ملعقة صغيرة من بعض الإضافات للحصول على فوائد كثيرة منها تحسين الحالة المزاجية والطاقة وحماية القلب والحياة الجنسية وفقا لما نشره موقع healthline.

وبحسب الإضافات التالية يمكن الحصول على فنجان قهوة معزز بالفيتامينات

1 - القرفة

رش فنجان القهوة بالقرفة يوفر جرعة قوية من مضادات الأكسدة، وتم استخدام القرفة كتوابل وعلاج لآلاف السنين، ووفقا لدراسة على الفئران قد تضيف القرفة الحماية للقلب والعقل، وتشير دراسة أجريت على الخلايا البشرية إلى أنها يمكن أن تخفض خطر الإصابة بالسرطان.

2- الزنجبيل

يحتوى على مواد قوية ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ويمكن للزنجبيل أيضا تقليل آلام العضلات.

3 - عيش الغراب

يحتوى فطرعيش الغراب على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، ومحملة بمضادات الأكسدة، والفطر مضاد للسرطان، وتشير دراسات أخرى أجريت على الفئران إلى احتمال ظهور عيش الغراب كمضاد لأمراض الكبد، ويساعد أيضًا فى الهضم.

4 - الكركم

تأتى العديد من فوائده الطبية كونه يحتوى على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهذه القوة المضادة للأكسدة تدعم إزالة السموم من الكبد.

5 - الماكا

مسحوق الماكا المصنوع من نبات جذر الماكا، وتم استخدام جذر الماكا تقليديا لتعزيز الخصوبة، وتحتوى الماكا على أكثر من 20 حمض أمينى، و20 حمض دهنى حر، وغنية بالبروتين وفيتامين سي.

6 - الكاكاو

يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد، ويخفض الكوليسترول الضار، كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للاكتئاب.