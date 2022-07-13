اليوم السابع
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36.3% زيادة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وتنزانيا خلال عام 2021

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:56 ص
36.3% زيادة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وتنزانيا خلال عام 2021 معرض دار السلام الدولي
كتب إسلام سعيد

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اختتمت اليوم فعاليات المشاركة المصرية بالدورة السادسة والأربعين لمعرض دار السلام الدولي  والذي عقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري بتنزانيا ، حيث شاركت مصر بجناح  مقام على مساحة 360م2 وبمشاركة 25 شركة وهيئة مصرية في مجالات الصناعات الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة والجلود والأثاث إلى جانب منتجات خان الخليلي بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون بذلك أكبر الدول المشاركة بالمعرض من بين 21 دولة مشاركة بفعاليات المعرض.
 
وقد قام  محمد ابوالوفا سفير مصر بتنزانيا يرافقه السكرتير ثاني تجاري محمد عطية رئيس المكتب التجاري في دار السلام بافتتاح وتفقد الجناح المصري الرسمي والذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للمؤتمرات والمعارض والمكتب التجاري بدار السلام، وقد شهدت الفعاليات عقد لقاءات مع كافة الشركات والجهات المصرية المشاركة، وقد شارك في افتتاح الجناح المصري ممثلين عن الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
 
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان مشاركة التمثيل التجاري بالمعرض تاتي في  إطار تكليفات نيفين جامع وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتعزيز وتكثيف التواجد المصري في الفعاليات التجارية والاستثمارية الدولية المختلفة، ومواصلة جهودها في تقديم الدعم للشركات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية، مشيراً الى ان معرض دار السلام الدولي  يعد أهم معرض تجارى عام يقام بدولة تنزانيا وقد تم الافتتاح بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من المسئولين التنزانيين الى جانب وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ضيف شرف المعرض .
 
وأضاف أن الجناح المصري حظى باهتمام وتقدير كبير من قبل الحكومة التنزانية، حيث استقبل الجناح عدد كبير من الشخصيات التنزانية رفيعة المستوى أبرزها وزيرة الاستثمار والتجارة والصناعة ووزيرة الخارجية، ومحافظ دار السلام.
 
 وأضاف الواثق بالله ان المشاركة المصرية بالمعرض تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والجهود المبذولة على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً الى أنه من المتوقع أن تساهم المشاركة المصرية في المعرض في تعزيز تواجد منتجات الشركات المصرية في السوق التنزانية من خلال ما يتيحه من فرص لعقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين والمستهلكين التنزانيين.
 
 وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعاً ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

التمثيل التجاري

صادرات مصر

الصادرات المصرية

صادرات 2022



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