13 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة و140 منقذا و85 برج مراقبة لتأمين المصيفين بجمصة

الدقهلية - فريق المحافظات

شهدت مدينة جمصة السياحية، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين خلال الأيام السابقة، حيث وصل عدد المصيفين إلى 3 ملايين مواطن داخل المدينة، ورصدت إدارة الشاطئ بمدينة جمصة أعداد مضاعفة للمصيفين ما استدعي للدفع بعدد أكبر من فرق الإنقاذ علي طول الشاطئ.

وتعد مدينة جمصة من أكبر المدن السياحية والتي تمثل محافظة الدقهلية، حيث يمتد طول الشاطئ لـ11 كيلو متر تم توزيع 140 منقذا موزعين على 85 برج مراقبة.

كما ساهم مكتب استعلامات واستقبال الأطفال التائهين بإدارة شاطئ جمصة فى استقبال الأطفال المفقودين، حيث ساهم فى عودة 150 طفلا من المفقودين إلى ذويهم.

وشاركت هيئة الإسعاف بمحافظة الدقهلية بـ13 سيارة إسعاف وسيارة عيادة متنقلة للكشف علي المواطنين وصرف الأدوية مجانا للمواطنين في جميع أنحاء المدينة.

وتشهد السياحة المصرية رواجا شديدا لم تشهده شواطئ البلاد منذ ما يقرب من 10 سنوات ما دعا جميع المسئولين لرفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال الجميع والحرص علي تقديم كافة سبل ووسائل الراحة للمصيفين خلال فترة إجازة الصيف في جميع المحافظات والمدن الساحلية بالمحروسة.