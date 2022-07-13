وكالة الفضاء الروسية: أوروبا تنهى العمل معنا فى مهمة ExoMars

كتب أحمد عرفة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تلقيها إخطارا من وكالة الفضاء الأوروبية بشأن إنهاء العمل في مهمة ExoMars، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إنه في 12 يوليو 2022، أخطر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، وفقا لقرار مجلس الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، شركة روس كوسموس الحكومية بإنهاء التعاون الثنائي من جانب وكالة الفضاء الأوروبية في إطار مهمة ExoMars-2022 بسبب الوضع الجيوسياسي الصعب.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أن المتخصصين في "روس كوسموس" ووكالة الفضاء الأوروبية يعملون الآن على وضع خيارات لإعادة المعدات الروسية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وإعادة المعدات الأوروبية الموجودة في روسيا إلى وكالة الفضاء الأوروبية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، يوسف أشباخر، إن وكالة الفضاء الأوروبية لن تستأنف التعاون مع روس كوسموس في مهمة ExoMars. ، بينما قالت روس كوسموس إنها لم تتلق بعد إخطارا رسميا من وكالة الفضاء الأوروبية. وقالت الوكالة يوم الأربعاء إنها أرسلت مثل هذا الإخطار إلى روس كوسموس.

وعلقت وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روس كوسموس في مهمة ExoMars في مارس الماضي، بسبب الأحداث في أوكرانيا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة روس كوسموس، دميتري روغوزين، في وقت سابق إن روسيا ستجري بشكل مستقل مهمة إلى المريخ، على الرغم من أن تحضيرها سيستمر لعدة سنوات وسيتعين تنفيذه بدون مركبة مريخية.