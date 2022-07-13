وزيرة التخطيط تغادر إلى نيويورك لحضور المنتدى السياسى المعنى بالتنمية

كتبت أسماء أمين

غادرت اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أرض الوطن متجهة إلى نيويورك؛ لتمثيل مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 المقام بمقر الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 14-18 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة هالة السعيد في المائدة المستديرة الوزارية بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، كما تستعرض التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتعافي الأخضر خلال جلسة "رسائل من الأقاليم"، كما يشمل نشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشخصيات بالأمم المتحدة والأسكوا.

وينطلق المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛ هذا العام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويشجع المنتدى الدول الأعضاء على إجراء استعراضات وطنية منتظمة –تقدم بشكل طوعي- للتقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030 وتقديم هذه النتائج خلال الاجتماعات الوزارية داخل المنتدى.