هل شرب الماء بالفواكه والأعشاب صحي؟

كتبت ميرفت رشاد

الكثير من الناس يغيرون أحيانا الطريقة التي يستهلكون بها الماء يوميًا، يصنع الماء المنكه عن طريق إضافة إضافات طبيعية أو صناعية إلى الماء العادي لجعل مذاقه أفضل، لا تحتوي المياه المنكهة صناعياً على أي مزايا صحية وهي ضارة بالجسم ، ولكن الماء المنكه بشكل طبيعي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

يمكن إضافة البرتقال والبطيخ والخيار والليمون والكرز والأعشاب مثل الريحان أو النعناع أو الزنجبيل إلى الماء العادي لصنع ماء بنكهات طبيعية بالكامل، اعتمادًا على المكونات التي تستخدمها ، قد تختلف فوائد شرب الماء المنكه بشكل طبيعي، إذا اخترت الماء المنكه للمشروبات عالية السعرات الحرارية والمشروبات ذات المحتوى العالي من السكر ، فأنت تتخذ قرارًا صحيًا.

كيف تصنع ماء النكهة المفضل لديك:

عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، يجب أن تستهلك الماء بانتظام، يمكن أن يؤثر الجفاف أيضًا على وظائف جسمك، يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والدوخة ومجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الأخرى، يمكن أن يساعدك شرب المزيد من الماء على الشعور بالنشاط ، والتخفيف من الإمساك والانتفاخ ، وحتى تعزيز نسيج بشرتك، يمكن أن تساعد المياه المنكهة في المواقف التي يشرب فيها الناس المزيد من الماء لأنهم يفضلون الطعم مع الأذواق المضافة.

إن إحضار قوارير زجاجية شفافة قابلة لإعادة الاستخدام أو برطمانات عصير المغلقة فكرة ذكية دائمًا. نتيجة لذلك ، يمكنك غسلها ونقلها بسرعة، املأ الزجاجة أو البرطمان بشرائح الفاكهة، يمكنك تجربة أنواع مختلفة من الفاكهة والتوابل والماء.

أفكار المياه النكهة الطبيعية :

تخطط لتوفير المال على المياه المنكهة؟ يمكنك التلاعب بالفواكه والأعشاب الموسمية لإضفاء طعم طبيعي لمياهك، ببساطة يمكنك إضافة التركيبة أدناه إلى المياه الخاصة بك.

ولجعل طعم الماء أفضل، أضف الريحان أو النعناع، توفر أوراق الريحان كمية كافية من الحديد.

أضيفي أعواد القرفة والتفاح إلى الماء، تساعد القرفة في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

يحتوي كل من البرتقال ومستخلص الفانيليا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي بشكل طبيعي ، لذا أضفهما إلى الماء.

لتعزيز النكهة ، أضف الفراولة أو الريحان أو النعناع إلى الماء توفر أوراق الريحان ما يكفي من الحديد ، بينما توفر الفراولة فيتامين سي.

في كوب من الماء ، اخلطي الليمون والزنجبيل والخيار والنعناع، هذه هي النكهات التي يمكن أن تساعد في إزالة الدهون والملوثات.

أضف القليل من البطيخ والنعناع، تساعد الشوارد الطبيعية الموجودة في البطيخ والنعناع في تنظيم الإلكتروليتات في الجسم.

المياه المنكهة:

الماء المنكه هو نفس الماء العادي، الفرق الرئيسي هو أن هذه المياه لا تحتوي على مواد حافظة أو مواد تحلية صناعية، نظرًا لأنه تمت إضافة جميع المكونات الطبيعية إلى هذه المياه ، فمن الأفضل شرب هذا الماء المنكه في أسرع وقت ممكن.

سواء كنت ترغب في شرب فواكه طبيعية وماء أعشاب أو مذاق اصطناعي بدون إضافة سكر إلى الماء ، فإن الترطيب يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على وظائف الجسم، أهم شيء هو شرب كمية كافية من الماء. ركز على إدخال كمية كافية من الماء إلى جسمك طوال اليوم، يمكنك اختيار أفضل ما يناسب جسمك عندما يتعلق الأمر بالراحة.