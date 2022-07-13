نصائح تهمك عند شراء تكييف لتوفير الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض المعلومات التى تساعده عند شراء تكييف جديد لتوفير استهلاكه للكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وهى كالاتي :

1- يجب شراء جهاز تكييف تكون قدرته مناسبة للمكان المطلوب.

2- يفضل أن يكون الجهاز من النوع الموفر للطاقة "انفرتر".

3- استشر الفنيين قبل شراء التكييف حال ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة او البيت.

4- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

5- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

6- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

7- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

8- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.