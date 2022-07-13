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نشر الخدمات الأمنية بمواقف سيارات القاهرة لمنع التلاعب فى تعريفة الركوب

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:31 ص
نشر الخدمات الأمنية بمواقف سيارات القاهرة لمنع التلاعب فى تعريفة الركوب حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من انتشار الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بمواقف السيارات وبمحيط محطات الوقود ، ومتابعة حركة بيع وتداول المحروقات والكميات المطروحة منها بالأسواق، ومدى كفايتها ومنع أى محاولات لحجبها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى متابعة بمواقف سيارات الأجرة "الميكروباص" ووسائل نقل الركاب والبضائع لمنع أى محاولات للمغالاة فى قيمة التعريفة المقررة أو الامتناع عن التحميل وعدم التلاعب في تعريفة الركوب.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين  ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

 


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