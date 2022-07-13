مولدوفا ترفع أسعار استهلاك الغاز 60% بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

كتب محمد جمال

قالت شبكة رويترز الأمريكية إن هيئة الغاز فى مولدوفا طلبت من السلطات رفع أسعار الاستهلاك بنحو 60% لتتمكن من دفع المستحقات الروسية.

يذكرأن، كشف مكتب رئيس الوزراء المجرى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ بخصوص قطاع الطاقة في البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مدير مكتب رئيس الوزراء، جيورجي جوياش، بأن هذا القرار قد تم اتخاذه عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وأضاف جوياش أن: "الحكومة المجرية ستحظر تصدير موارد الطاقة والحطب".

وتابع قائلا: "حالة الطوارئ ستتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات خاصة في مجال الطاقة، بهدف ضمان حصول المجر على وقود كاف تحسبا لموسم التدفئة".

وحددت "رويترز" أن "مثل هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس، تفرض زيادة في مشتريات الغاز في الخارج وخفضًا في استهلاك الوقود داخل البلاد".

وأعلن بيتر زيجارتو، وزير الخارجية المجري، أن بلاده لن تشارك في حظر النفط الروسي معللا ذلك بأنه "من المستحيل ماديا بالنسبة للمجر".

وأضاف زيجارتو أن "المجريين لم يريدوا هذه الحرب، لكن لا يمكننا حلها غدا، ولا يمكننا حلها العام المقبل فيما يتعلق باستبدال إمدادات الطاقة الروسية بأي شيء آخر".