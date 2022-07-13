موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية

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أعلن السفير الروسي لدى البرازيل أليكسي لابيتسكي أن روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية.

وقال الدبلوماسي- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن المفاوضات بين وزارتي الطاقة الروسية والبرازيلية، وبين الشركات التي تنقل الطاقة جارية، لافتا إلى أنه سيتم رؤية نتائجها الإيجابية قريبا، وأكد أنه ليس من الضروري توقع نتائج المفاوضات في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف السفير الروسى: "يجب أن تفهم جيدا أنه في الظروف الحالية، وبسبب الوضع غير المستقر في أسواق الطاقة الدولية، من الضروري التحدث عن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم بعد توقيع العقود فقط".