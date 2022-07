مهندس الغزو الأمريكى للعراق يعترف: خططت لانقلابات فى عدة دول.. فيديو

اعترف جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي عمل في 3 إدارات أمريكية مختلفة، وكان من أبرز الأسماء التي مهدت الطريق للغزو الأنجلو أمريكي للعراق، بالتخطيط لتنفيذ انقلابات في عدة دول.

وفى حوار مع شبكة سي إن إن الأمريكية، قال بولتون إنه خطط لانقلابات في عدة دول دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

ولدي سؤاله عن دور الرئيس السابق دونالد ترامب ومسئوليته في الأحداث الدامية التي شهدتها الولايات المتحدة ليلة 6 يناير لعام 2001 ، والمواجهات التي اندلعت بين انصار ترامب وقوات تأمين مبني الكونجرس الأمريكي للاعتراض علي نتيجة الانتخابات الرئاسية ، قال بولتون: "ترامب لم يكن مؤهّلا بما يكفي لتنفيذ "انقلاب مدبّر بعناية". ورد عليه المذيع قائلا "اختلف معك فالشخص لا يجب بالضرورة أن يكون لامعا ليحاول الانقلاب"، ليرد عليه بولتون قائلا: "أنا أختلف مع ذلك، كشخص ساعد بالتخطيط لانقلابات ليس هنا (أمريكا) ولكن تعلم ما أقصد في أماكن أخرى، يتطلب هذا عملا كبيرا".

وأضاف بولتون: ترامب كان يتعثر من فكرة لفكرة وفي النهاية هو من أطلق المشاغبين في الكابيتول هيل وهذا ما لا شك فيه، ولكن ليس الإطاحة بالدستور لشراء المزيد من الوقت بل إعادة الأمر (نتائج الانتخابات) إلى الولايات لمحاولة التعامل مع الموضوع.."

وعند طلب المذيع المزيد من المعلومات حول التخطيط لانقلابات، قال بولتون: "لن أقدم تفاصيل إضافية حول ذلك"، ليسأل المذيع: "انقلابات ناجحة؟"، ويعلق بولتون: "كتبت عن فنزويلا في الكتاب وبدا أن ذلك لم يكن ناجحا ليس أنه كان لنا أي شيء على علاقة بذلك ولكنتني رأيت ما تطلبه ذلك للمعارضة من محاولة الإطاحة برئيس منتخب بصورة غير قانونية وقد فشلوا في ذلك.."

.@jaketapper: "One doesn't have to be brilliant to attempt a coup."

John Bolton: "I disagree with that, as someone who has helped planned coups d'etat—not here, but you know, other places—it takes a lot of work." pic.twitter.com/y07V1Fo81y