ممشى الشيرتون بالغردقة.. أحلى نزهه بأكبر شارع سياحى بالبحر الأحمر.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد "تلفزيون اليوم السابع"، إقبال المواطنين من أهالى الغردقة وزوار المدينة والسياح من جنسيات مختلفة على ممشى الشيراتون بالغردقة، أكبر شارع وممشى سياحى بالغردقة، خلال أيام العيد، والذي يقبل عليه الزوار من كل محافظات مصر ومن كل دول العالم.





يضم ممشى الشيراتون بالغردقة أكبر تجمع للمحال السياحية والكافيهات والمطاعم ذات العلامات التجارية العالمية المختلفة حيث يعد تلك الشارع أكبر شارع سياحى بالغردقة، حيث يقع في احد جانبيه مجموعه كبيرة من الفنادق وكذلك يوجد به مجموعه كبيرة من البازرات السياحية والكافيهات والمطاعم والسينمات .

وعقب تطويره من محافظة البحر الأحمر منذ عام 2019 تم تزويده بممشى سياحى وكذلك وضع مقاعد خشبية وكذلك مقاعد رخامية ويقبل عليها الكثير من السياح سواء مصريين أو أجانب لقربه من مناطق تجمعات الفنادق السياحية المختلفة، وكذلك لربطه ما بين أهم المناطق السياحية بالمدينة مثل المارينا والمنسي السياحي القديم وكورنيش الشيرتون وغيرها من المناطق السياحية المعروفة .

وتوجد فى مدينة الغردقة عدد كبير من المناطق الترفيهية المجانية المختلفة والتى يمكن لسياح الغردقة الاستمتاع بها مجانا مثل الممشى السياحى القديم وكورنيش الشيراتون وطريق الشيراتون وكورنيش شاطئ عام رقم 4، وممشى طريق المطار وممشى النصر، والتي شهدت إقبالا كبيرا خلال العيد من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك .





