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معلومات قانونية.. تعرف على أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:00 ص
معلومات قانونية.. تعرف على أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث دار القضاء العالى
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

 

ويقول المحامى خالد محمد، إن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1- وجود تركة مملوكة للموروث.

2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

 

وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.


تسليم الميراث

القانون المصرى

جرائم الميراث

اخبار الحوادث

دار القضاء العالى



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