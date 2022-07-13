مطار الغردقة يستقبل اليوم 68 رحلة طيران دولية تقل قرابة 10 آلاف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 68 رحلة طيران دولية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الأوربية المختلفة علي رأسها الرحلات القادمة من المطارات الألمانية .

وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار قرابة 10 آلاف سائح علي متن الـ 68 رحلة طيران المقرر وصولها اليوم من عدة مطارات عالمية مختلفة.