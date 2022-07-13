مطار الغردقة يستقبل اليوم 68 رحلة طيران دولية تقل قرابة 10 آلاف سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 68 رحلة طيران دولية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الأوربية المختلفة علي رأسها الرحلات القادمة من المطارات الألمانية .
وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار قرابة 10 آلاف سائح علي متن الـ 68 رحلة طيران المقرر وصولها اليوم من عدة مطارات عالمية مختلفة.
من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية أسبوعية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة ضمن 116 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة.
وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلى مطار مرسى علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة أوروبية بعدد 108 رحلات دولية أوروبية والرحلات الداخلية 8 رحلات خلال الأسبوع.
كما أوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، و35 التشيك، و22 رحلة بولندية، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر.
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