اليوم السابع
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مصر أقل الدول فى أسعار البنزين عالميا رغم الحرب الأوكرانية (فيديو)

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:47 ص
مصر أقل الدول فى أسعار البنزين عالميا رغم الحرب الأوكرانية (فيديو) محطات بنزين -ارشيفية
إبراهيم حسان

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أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية تغييرا شاملا في العالم من حيث الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة الموجات التضخمية بشتى الدول المتقدمة والصناعية، ورغم ذلك حافظت مصر على مواصلة دعم المواطن بشتى الطرق للتخفيف عنه.

واتضح هذا جليا في دعم المواد البترولية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها من شتى وسائل الدعم المقدمة من الدولة المصرية لتخفيف معاناة المواطن المصري.

 

 

الدول الكبرى المتقدمة عانت كثيرا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية رغم نهضتها الصناعية الكبرى، إذ وصل متوسط سعر البنزين في المملكة المتحدة إلى 2.32 دولارا، في حين أن المتوسط العالمي له 1.47 دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فوصل فيها سعر البنزين إلى 1.32 دولار، والإمارات 1.32 دولار، بينما وصل المتوسط لدى دول الخليج العربية إلى 0.65 دولار، وبالسعودية 0.62 دولار.

ووصل متوسط سعر البنزين في عمان إلى 0.62 دولار، وقطر 0.58 دولار، أما البحرين فوصل بها إلى 0.53 دولار، بينما وصل سعر البنزين في مصر إلى 0.517 دولار، مما يعكس انخفاض الأسعار في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.


الدعم

رفع سعر السولار

سعر البنزين

سعر الوقود



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