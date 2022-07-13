اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:43 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى الصف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:50 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى الصف حادث تصادم -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسياراتين ملاكى بطريق الجمال بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في الصف، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين ملاكي مع ميكروباص بطريق الجمال.
 
وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص و9 مصابين نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة.

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