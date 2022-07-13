مصرع طفلتين وإصابة 13 فى سقوط "مينى باص" بترعة السلام بين دمياط والدقهلية

لقي طفلتين مصرعهما وأصيب 13 آخرين، وذلك بعد سقوط ميني باص بترعة السلام في الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية بالقرب من قرية الإسكندرية الجديدة مركز الجمالية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال عودة أطفال من حفظة القرآن الكريم لقرية ليسا الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الجمالية والمنزلة ودمياط المركزي لتلقي العلاج.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام والمارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط ووجود مصابين.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالى المنطقة برفع السيارة واستخراجها من المياه ويجرى البحث عن ركاب بالسيارة.

وقال عدد من شهود العيان، إن الباص كان يقل عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم وجرى نقل طفلين متوفين حنين حافظ محمود 11 سنة، ياسمين رفعت محمود 15 سنة، إلي مستشفي الجمالية المركزي و13 مصابا آخرين كانوا داخل الميني باص إلى مستشفي الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما يجري الآن البحث عن باقي ركاب السيارة بواسطة رجال الإنقاذ النهرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.