اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:18 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط فى محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد فاروق  مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط، مما أسفر مصرع كل من ناصر محمد محمود 48 سنة وعلاء عوض نور الدين 45 سنة، وإصابة حسن محمد محمود 38 سنة وأحمد عبد القادر حسن 40 سنة، جميعهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقامت إدارة مرور الوادى الجديد بدفع أحد الأوناش لفتح الطريق وإزالة آثار الحادث.

 


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