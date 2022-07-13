مصرع شاب وخطيبته فى حادث على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد".. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

ليلة حزينة تعيشها مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية حزنا على شاب وخطيبته لقيا مصرعهما عقب اصطدام السيارة التى يستقلونها بأحد أعمدة كوبرى السلام على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد" بالقنطرة غرب، أثناء ذهابهما لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

اتشحت المدينة بالسواد، عقب وصول نبأ وفاة الخطيب فى الحادث ووفاة خطيبته فور وصولها مستشفى أبو خليفة للطوارئ، خاصة أن حفل زفافهما كان مقرر له يوم 16 أغسطس، أى بعد شهر.

حيث لقى شاب مصرعه وأصيب شاب آخر وفتاة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد" أسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب، بعد اصطدامها بعامود الكوبرى، ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة عند وصولها مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد أسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب، بعد اصطدامها بأحد أعمدة الكوبرى.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع محمد عبد الله إبراهيم 25 عاما مقيم القنطرة غرب، وإصابة كلا من نسمة عبدالرازق إبراهيم 19 عام مقيمة بالقنطرة غرب، وأحمد داود على 27 عام مقيم بالقنطرة غرب، و توفيت الفتاة عقب وصولها مستشفى أبو خليفة للطوارئ. وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بتسليم الجثامين لذويهما للدفن.

وقال أحد أقارب الخطيبين أن محمد وعروسه نسمة خرجا من منزلهما من قرية الرياح بالقنطرة وبرفقتهما ثالث فى سيارة ملاكى وتوجهوا إلى مدينة القنطرة للمشاركة فى حفل زفاف أحد أقاربهما ، لكن لقيا مصرعهما وذهبا إلى خالقهما. وأكد أن محمد وخطيبته نسمة كان حفل زفافهما مقرر له يوم 16 أغسطس أى بعد شهر.

ونعى المئات من أهالى وأقارب وجيران الخطيبين على مواقع التواصل الاجتماعى وأطلقوا عليهما "عرسان الجنة". وشيع المئات من أهالى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية جنازة الخطيبان بمقابر نمرة 2 بالقنطرة غرب.



السيارة-بعد-الحادث



المتوفى