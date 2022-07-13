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مصرع شاب غرقا فى مياه قناطر زفتى "الخمسين عين" بالغربية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:45 ص
مصرع شاب غرقا فى مياه قناطر زفتى "الخمسين عين" بالغربية قناطر زفتى - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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لقى شاب فى العقد الأول من عمره مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك بمياه نهر النيل بمنطقة قناطر زفتي "الخمسين عين" بقرية دهتورة، التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية دهتورة بمصرع شاب يدعى "طاهر ع ال" طالب في الصف الثالث الإعدادي، غرقا أثناء الاستحمام مع أصدقائه بمياه منطقة قناطر زفتي "الخمسين عين"، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى لانتشال الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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