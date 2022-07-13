مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن يلتقى ولى العهد السعودى مساء الجمعة

وكالات الأنباء

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى بايدن سيلتقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة.

وغادر الرئيس الأمريكى جو بايدن، الولايات المتحدة من قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، إلى إسرائيل فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين.