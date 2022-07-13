مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن لن يصافح أى شخص خلال رحلته إلى الشرق الأوسط

كتب محمد جمال

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن يصافح أى شخص خلال رحلته إلى الشرق الأوسط، كإجراء وقائي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال سوليفان هذه التصريحات أثناء مخاطبته الصحفيين على متن طائرة الرئاسة قبل وصول بايدن إلى إسرائيل، والتي تعد المحطة الأولى في رحلته إلى الشرق الأوسط.

وأوضح سوليفان رؤية البيت الأبيض للصحفيين بالقول: "أعتقد أن أبسط طريقة بالنسبة لي هي أننا في مرحلة الوباء الآن حيث نتطلع إلى زيادة ارتداء الكمامات وتقليل الاتصال والانتشار".

وتعد سياسة عدم الاتصال ومصافحة الآخرين التي يتبعها بايدن الآن هي تحول في البروتوكول نظرًا لأن الرئيس الأمريكي قد شارك في جلسات مصافحة مع أشخاص في البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين.

فيما أصر سوليفان على أن هذا التحول "ليس غير طبيعي"، حيث يتم اتخاذ الاحتياطات في الرحلات الخارجية مثل تلك التي يتخذها بايدن.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، تم فحص الرئيس بايدن قبل رحلته إلى الشرق الأوسط، وجاء اختبار كورونا صباح الأربعاء سلبيا.

ووصل بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في مستهل جولة بالشرق الأوسط، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن يوم الجمعة في الضفة الغربية، ثم المملكة العربية السعودية.