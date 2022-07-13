اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:34 م
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مستشار الأمن القومى الأمريكى: البيت الأبيض يريد فتح قنصلية فى القدس الشرقية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:04 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: البيت الأبيض يريد فتح قنصلية فى القدس الشرقية جيك سوليفان
وكالات الأنباء

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يريد فتح قنصلية فى القدس الشرقية لكن "المحادثات جارية".

وغادر الرئيس الأمريكى جو بايدن، الولايات المتحدة من قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، إلى إسرائيل فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين.

 

 


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