اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:22 م
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مراسل إكسترا نيوز: روسيا تعتزم تمديد نقل الغاز لأوروبا بعد 2024 شرط شراءه بالروبل

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:15 م
مراسل إكسترا نيوز: روسيا تعتزم تمديد نقل الغاز لأوروبا بعد 2024 شرط شراءه بالروبل جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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رصد مراسل قناة "اكسترا نيوز" فى موسكو، حسين مشيك، إعلان شركة "غاز بروم" الروسية عزمها مواصلة الجانب الروسي توصيل الغاز إلى الدول الأوروبية حتى عام 2024 شريطة مواصلة الدول الأوروبية شراء الغاز بعملة الروبل الروسية.
 
وأضاف مراسل القناة، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن شركة غاز بروم أكدت التزام الجانب الروسي بكافة الاتفاقيات المبرمة والالتزامات الدولية تجاه الشركاء والدول غير الصديقة لروسيا، مشيرا إلى أن الحديث يدور الان عن إمكانية ضغط روسيا أكثر على الدول الأوروبية لإجبارها على العودة إلى خط "نورد ستريم 2" لعودة تشغيله بعدما أغلق ضمن العقوبات ضد موسكو.
 
وأكد مراسل اكسترا نيوز، أنه فى حال نجحت موسكو فى إعادة تفعيل خط "نورد ستريم 2" سيكون انتصارا للدولة الروسية فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

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