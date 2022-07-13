محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.



واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف السرفيس بمدينة ناصر، والتقى عددًا من السائقين والركاب، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، بعد تعديل أسعار البنزين والسولار من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.



وأكد " المحافظ " على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارات المروروالمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة .



كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد أصدر اليوم، الأربعاء، قرارا لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.



وقال محافظ سوهاج إن القرار جاء عقب صدور قرار وزير البترول بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.



وشدد المحافظ علي ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير و أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز المختلفة ، وناشد " الفقي " المواطنين في حالة وجود أية شكاوى بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظة وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) ، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج ( 2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم اي شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ".



كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.