محافظ دمياط تصدر قرارا بتعديل تعريفة سيارات التاكسى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قرارا تضمن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية لتتناسب مع تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية بتعديل بنديرة سيارات التاكسي بمعدل زيادة من 5.75 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 2 جنيه لكل كيلومتر إلى 2.10 جنيه.

وشددت محافظ دمياط مجددا على المتابعة المستمرة لحركة العمل بالمواقف والتأكد من وضع ملصقات على سيارات الأجرة متضمن التعريفة الجديدة وخط السير وفقا للقرار الصادر اليوم، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية و إدارة المرور.