محافظ دمياط تتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة بمواقف المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

نفذت محافظة دمياط عددا من الحملات استهدفت مواقف المحافظة، وذلك لمتابعة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بخطوط السيرفيس الداخلى، فضلا عن متابعة التزام السائقين بخطوط السير.



كما استهدفت الحملات أيضا متابعة محطات الوقود للتأكد من توفير المواد البترولية والتزام أصحابها بالأسعار المحددة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.



ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على ضرورة احكام الرقابة على تلك المنظومة لمنع أى محاولات لاحتكار المواد البترولية او استغلال المواطنين بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.



كانت محافظة دمياط قد أعلنت منذ قليل عن أسعار التعريفة الجديدة الخاصة بسيارات السيرفيس الداخلي وخطوط السير الخاصة بها عقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.