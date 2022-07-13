محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ..صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة عددا من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ومدير إدارة مرور المنوفية ، ومديرى مشروع المواقف و مرفق النقل الداخلى ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد موقف "شبين الكوم/الباجور " للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة ، وشدد المحافظ على مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لإستغلال المواطنين ، مؤكدا بأن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

كما تفقد المحافظ مجمع مواقف مدينة شبين الكوم و مرفق النقل الداخلى لمتابعة الموقف ، وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من سائقي المركبات، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة المقررة ، لافتاً إلى مدى تناسب التعريفة الجديدة مع زيادة أسعار الوقود، ووجه المحافظ مدير مشروع المواقف ببحث ودراسة شكوى عدد من السائقين يتضررون من عدم تناسب التعريفة الجديدة مع المسافات الطولية وكذا الطرق البديلة والعرض عليه لإتخاذ اللازم، كما استمع المحافظ لعدد من الركاب وأكد على أنه يعمل دائما على تلبية مطالب المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتابع وبشكل دائم تعريفة الركوب حفاظا على حقوق المواطنين ، وخلال تفقده لمرفق النقل الداخلي شدد المحافظ بالاستعداد التام والجاهزية الكاملة للدفع بسيارات المرفق في أية وقت وخاصة ساعات الذروة تخفيفاً على المواطنين، وأشار مدير المرفق إلى أنه تم تجهيز عدد (49) أتوبيسا للدفع الفورى بكافة خطوط السير منعاً لأية حدوث تكدس أو طوارئ.

ومن جانبه، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الإتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) وكذا الخط الساخن 15562.





الجولات



الجولات



جانب من الجولات



جانب من الجولات



جانب من الجولات



جانب من الجولات



جولات المحافظ



جولات المحافظ



جولات المحافظ