محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عدد كبير من محطات الوقود ومواقف الأجرة والسرفيس من بينها موقف سيارات بنها العمومي، ومحطات الوقود الموجودة على الرياح التوفيقي بمدينة بنها وجميع محطات الوقود على الطريق، الزراعي ومواقف السيارات بميدان المؤسسة وكلية الزراعة وبهتيم ومسطرد للتأكيد على أسعار الأجرة الجديدة بحيث لا تزيد عن النسب المقررة في جميع المواصلات المختلفة.

وأصدر المحافظ اليوم القرار رقم 931 لسنة 2022، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، حيث أعلنت عن زيادرة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشاً للسولار والبنزين 80،90، 92، و100قرش للتر البنزين 95.

وخلال الجولة وجه المحافظ، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

كما استمع المحافظ، إلى المواطنين وقام بالتعرف منهم على أسعار خطوط السير للسيارات مشددا على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة، مؤكداً عدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك.

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة (01119992624).

كما وجه المحافظ، أيضا خلال جولته بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية، أو استغلال المواطنين بأي صورة، وذلك في إطار متابعة المحافظة لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال المحافظ، إنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة، ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمدن والأحياء، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس، وأن الحملات مستمرة في عملها، وأنه يتابع الموقف على مدار الساعة، ويتلقى التقارير أولا بأول.

ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف والسرفيس، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.