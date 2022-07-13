محافظ الفيوم يشكل لجانا تفتيشية لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

الفيوم-رباب الجالي

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تشكيل لجان تفتيشية لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، والسيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكل الطرق، للتأكد من انتظام العمل بها، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

تضم اللجان التفتيشية التي شكلها المحافظ لمتابعة تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة للسيارات الأجرة، والتاكسي، بعد تحريك أسعار الوقود، اليوم، ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وشدد، على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، كما شدد على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف، فريق المتابعة والرصد بالمحافظة، بالتواصل المستمر مع المواطنين للتعرف على كل المشكلات أولاً بأول، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع كل الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون حيال المخالفين.