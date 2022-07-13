محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز متابعة المواقف والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتي زادت عن التعريفة القديمة بنسبة تصل إلى 7 % مراعاة للبُعد الإجتماعي للمواطنين، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وخلال الإجتماع طالب المحافظ بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر علي السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الإتصال على الخــط الساخن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة.