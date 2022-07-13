محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 10240 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من "السكرتير العام المساعد – الخبير الوطني لمشروعات التنمية المحلية – مدير عام مكتب المحافظ – رؤساء المراكز والمدن والأحياء – وكيله وزارة التموين والتجارة الداخلية – مدير إدارة المرور- رئيس مباحث المرور- مدير عام مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس – مدير الإدارة القانونية – رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بالشرقية"، لوضع تعريفة الركوب لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة في ضوء أسعار الوقود الجديدة والتي جاءت بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.



وأكد المحافظ على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار والذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرو ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاتهما وعلي القرار الصادر في هذا الشأن.