محافظ الشرقية يتفقد موقف الأحرار العمومى للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

الشرقية- إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموقف العمومي بمنطقه الأحرار بمدينة الزقازيق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وطالبهم بتحمل مسئولياتهم والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات تحدث في الموقف، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخري فرعية بكل مركز ومدينة وحي لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، وذلك علي مدار اليوم للتعامل الفوري معها.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر علي السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال.

وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمواقف بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكداً أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

ورافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.