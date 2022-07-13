اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:50 م
محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى.. صور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس _ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد بزيادة تصل إلى 7% وذلك عقب صدور قرار  وزير البترول اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية سواء البنزين أو السولار.
 
وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسى.
 
وشدد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر علي عدم السماح  باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.
 
التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى (1)
التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى 

التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى (2)
التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى 

التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى (3)
التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى 

 


السويس

أخبار المحافظات

اخبار السويس

التعريفه الجديده

اسعار المواصلات فى السويس

تعريفة الركوب فى السويس

الاجرة الجديدة فى السويس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة