محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية والتاكسى.. صور

السويس _ فريق المحافظات

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد بزيادة تصل إلى 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية سواء البنزين أو السولار.

وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسى.

وشدد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر علي عدم السماح باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.