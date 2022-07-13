محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، بنطاق المحافظة عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية، صباح اليوم وتشمل "سيارات الميكروباص والسرفيس" .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والسيد دايره وكيل وزارة التموين ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور ، والرائد محمود اللوزي رئيس مباحث المرور ، والعقيد هاني ابوليلة رئيس مباحث التموين ، و أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة ، و رحاب المزين رئيس مركز المنصورة.

وشدد "المحافظ " على ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين.

وكلف "مختار" مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على السيارات والسرفيس والتكاسي بقيمة التعريفة الجديدة للإجرة لإعلام المواطنين ووضع بانارات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.



وقرر "المحافظ" تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام "0502314880//0502327792//0502316644"، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وأشار "مختار" الي أن أسعار اسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ثابته ولا يوجد أي تغير فيها موجهاً لوكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز والمخابز ، مشدداً على الغلق الفورى لأى مستودعات أو مخابز مخالفة ويتم الإبلاغ الفورى عن إيه أزمات أو طوارئ لسرعه التعامل معها .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المواد البترولية "البنزين والسولار" وزيادة الأجرة التعريفية للمواصلات العامة بحد اقصي 7% ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية في هذا الشأن.



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية



أسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج محافظة الدقهلية