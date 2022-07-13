محافظ الدقهلية يتفقد المواقف العامة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بموقف السيارات الميكروباص والسرفيس "الأتوبيس الجديد" بالمنصورة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي اعتمدها ظهر اليوم عقب زيادة أسعار المواد البترولية.

والتقي "مختار" عدد من المواطنين والسائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واستمع إلى مطالبهم وأكد علي دراستها ووضع حلول مناسبة لها.

وأكد "المحافظ" على أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين.

وقال "مختار" سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة ويعمل علي استغلال المواطنين ولن يكون هناك تهاون مع أحد فعلي جميع السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة دون زيادة.

ووجه "المحافظ" لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة دون ادني زيادة والتنسيق الكامل الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ومع الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية.

وأشار "مختار"، إلي اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من اجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة الصحة والتعليم والتموين والطب البيطري والنقل والمواصلات وغيرها.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) .