محافظ البحيرة يوجه بتكثيف حملات متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن التعريفة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للإلتزام بها والإلتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وزيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%.