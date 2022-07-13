محافظ البحيرة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات المرورية لمراقبة إلتزام السائقين بالتعريفه الجديدة لسيارات الأجرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وناشد محافظ البحيرة كافة المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفة بشأن زيادة التعريفة عن طريق الخط الساخن رقم114 لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.

وفى هذا السياق تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة مجمع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي بدمنهور في مستهل جولة لمتابعة عدد من مواقف المحافظة لمتابعة إلالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من عدم إستغلال السائقين لإجراءات زيادة أسعار الوقود والمغالاة فى الأجرة بأعلى من التعريفة المحددة وكذا الإلتزام بخطوط السير وعدم تجزئتها.

والتقى المحافظ بعدد من السائقين والركاب واطمئن على عدم وجود أي زيادة في الأسعار المقررة .



رافق محافظ البحيرة خلال جولاته المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة لمرور البحيرة وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور واللواء عبد المنعم السبيعي مدير مشروع المواقف و عبد الهادي رشوان مدير مشروع النقل الداخلى.

