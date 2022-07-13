اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:35 م
محافظ البحر الأحمر يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعتمد  اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بزيادة تتراوح ما بين 5%- 7% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
 
وأكد محافظ البحر الأحمر في بيان له أن المحافظة تسعى دائما لخدمة مواطنيها، مشيرًا أن قرار ارتفاع تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن يصيب الموطن بضررًا كبيرًا، مضيفاً أن زيادة أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود.
 
كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن وإدارة المواقف ، بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات ، مؤكداً علي مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الإلتزام بأسعار المنتجات البترولية.
 
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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 

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تعريفة المواصلات الداخلية بالبحر الاحمر 
 
 
 
 
 

البحر الاحمر

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الغردقة

تعريفة المواصلات الجديدة

تحريك سعر المواد البترولية



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