محافظ الاسماعيلية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية الخميس

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.
ولفت محافظ الإسماعيلية أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات، مشدداً أن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، كما أشار إلى جهود الدولة التى تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.
وناشد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مربى الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، لمكافحة ناقلات المرض مثل الناموس والباعوض.
فيما أوضح الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
أضاف أنّ الحملة تستهدف تحصين 54 ألف رأس ماشية، من خلال 39 وحدة بيطرية، مؤكداً أن المديرية تهتم بتوفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثى للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.
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