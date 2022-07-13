محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود لضبط المتلاعبين منعا لاستغلال المواطنين.

يأتى ذلك تزامناً مع قرار لجنة تسعير المواد البترولية وبناءا على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمراقبة محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية ومنع التلاعب بالأسعار.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالمرور الميدانى على محطات الوقود والمواقف الداخلية مع التنبيه على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بالتسعيرة المقررة مسبقا ومنع استغلال المواطنين.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالمرور على جميع محطات الوقود ولا توجد أى شكاوى من المواطنين.

وفى مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية بالمرور على محطات الوقود والمواقف الداخلية، وتم التأكد من التزام سائقى سيارات الأجرة بالالتزام بتسعيرة الأجرة المحددة مسبقاً.



أما مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية بمتابعة محطات الوقود ولا توجد أى شكاوى من المواطنين.



ويتابع محافظ الإسماعيلية أولا بأول جهود الوحدات المحلية فى مراقبة محطات الوقود والمواقف الداخلية مشدداً على ضرورة تواجد أحد الموظفين بالمواقف وذلك للتأكد من عدم استغلال المواطنين.



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات