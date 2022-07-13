محافظ الأقصر يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظة وخارجها

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تعريفة ركوب سيارات الأجرة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة، بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 7%، وذلك فى القرار رقم 232 لسنة 2022.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء، حيث تم التنسيق مع محافظات الجوار (البحر الأحمر – قنا – أسوان) لوضع تعريفة موحدة لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط السير بين محافظة الأقصر وتلك المحافظات والمدن التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيان بالتعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية، وسيتم نشره على الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

ووجه محافظ الأقصر، كافة رؤساء الوحدات المحلية للمدن، ومديرى المواقف بسرعة تثبيت بانرات تشمل التعريفة الجديدة لكل خط سير على بوابات الدخول والخروج لمواقف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير.

وشدد ألهم على مسئولى المرور والمواقف بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، كما وجه مسئولى مديرية التموين ومباحث التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود للاطمئنان على توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات، مؤكدا أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن التعريفة الجديدة، وحلها في أسرع وقت ممكن.







































