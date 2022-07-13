محافظ أسوان: تطبيق الضوابط والزيادة فى التعريفة الجديدة بين 5% و7%

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لا ظلم للراكب أو السائق، لأنه سيتم تطبيق الضوابط التى تم إقرارها من الحكومة بأن تتراوح الزيادة بين 5 % و 7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات وبما يتوافق مع الواقع الفعلى ، وخاصة أن أسوان من المحافظات الطولية ، كما أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الأجرة على الخطوط الخارجية.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بالقيادات التنفيذية والأمنية المختصة بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة.

وأشار إلى أنه تم تحديد التعريفة الجديدة لجميع خطوط سير سيارات السرفيس الداخلية والخارجية والتاكسى حيث أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من اللواء محمود شعراوى حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل بما يلبى متطلبات المرحلة الحالية.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم تشكيل برئاسة نائب المحافظ لجنة للدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة المقررة عليها بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى تأثير على إمداد المخابز البلدية بالسولار ، لأن فرق الأسعار سيكون مضاف لتكلفة الإنتاج وستتحمل الدولة هذا الفرق.

وأعطى أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى المرور والمواقف بالتواجد الميدانى داخل مواقف السرفيس لضبط حركة السيارات على جميع خطوط السير الداخلية والخارجية مع عدم السماح بأى زيادة فى التعريفة ، بجانب التنسيق مع جامعة أسوان لزيادة أعداد سيارات السرفيس سواء لكليات الجامعة بصحارى أو مدينة أسوان الجديدة لتخفيف المعاناة عن الطلاب والعاملين ، وهو الذى يتوازى مع علاج جميع التشوهات والتراكمات السابقة لخطوط السير الأخرى لتحقيق العدالة والإستقرار داخل المواقف.

وتابع، بأنه سيتم اليوم تسليم التعريفة الجديدة ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد.



وناشد محافظ أسوان المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن تقديم شكوى على رقم غرفة عمليات المرور رقم 0972430222 ، وكذلك رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 .

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